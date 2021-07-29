Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой модуля "Наука" с МКС
Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет.
Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Владелец компании SpaceX Илон Маск поздравил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешной доставкой на МКС российского модуля "Наука".
"Мои поздравления!" — написал Маск в "Твиттере" в ответ на сообщение Рогозина об успешной стыковке со станцией.
Российских коллег также поздравило NASA.
Напомним, в четверг многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет.
Модуль "Наука" создан на основе функционального грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделённых герметичной переборкой с люком. Обещали, что "Наука" будет обеспечивать проведение научных исследований, стыковку станции с другими космическими кораблями — "Прогресс" и "Союз", а также позволит управлять МКС по крену.
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