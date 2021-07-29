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Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой модуля "Наука" с МКС

Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет.

29 июля, 19:04
<p>Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Владелец компании SpaceX Илон Маск поздравил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с успешной доставкой на МКС российского модуля "Наука".

"Мои поздравления!" — написал Маск в "Твиттере" в ответ на сообщение Рогозина об успешной стыковке со станцией.

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Российских коллег также поздравило NASA.

Напомним, в четверг многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет.

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Модуль "Наука" создан на основе функционального грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций "Салют" и модулей дооснащения орбитального комплекса "Мир". Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделённых герметичной переборкой с люком. Обещали, что "Наука" будет обеспечивать проведение научных исследований, стыковку станции с другими космическими кораблями — "Прогресс" и "Союз", а также позволит управлять МКС по крену.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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