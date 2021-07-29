Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, количество заболеваний от пика уменьшилось уже в три раза. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также заметил, что необходимо быть осторожными и продолжать вакцинацию, особенно пожилым гражданам, ведь инфекция никуда не делась и опасность всё ещё существует. Однако можно сказать, что пиковый уровень город прошёл, добавил Собянин.