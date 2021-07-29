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Пик пройден: Собянин сообщил об улучшении ситуации с ковидом в Москве

Он также отметил необходимость и дальше быть осторожными и продолжать вакцинацию.

29 июля, 18:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, количество заболеваний от пика уменьшилось уже в три раза. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин сообщил о миллионе привившихся от ковида пенсионеров в Москве

Собянин сообщил о миллионе привившихся от ковида пенсионеров в Москве

Он также заметил, что необходимо быть осторожными и продолжать вакцинацию, особенно пожилым гражданам, ведь инфекция никуда не делась и опасность всё ещё существует. Однако можно сказать, что пиковый уровень город прошёл, добавил Собянин.

Ранее Лайф писал, что почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида. Оставшаяся часть переболела менее полугода назад или имеет соответствующие медицинские отводы, отметил Пётр Бирюков.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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