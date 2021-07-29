Жена актёра "Штрафбата" раскрыла причину госпитализации мужа

Жена актёра Игоря Регнера, известного по сериалу "Штрафбат", опровергла слухи об избиении мужа и рассказала, что его госпитализировали из-за онкологического заболевания.

"На фоне получения химиотерапии у него ослабленный организм. Он упал на улице. Были свидетели, молодые люди помогали ему, молодые люди из соседнего дома. Терапию он получил утром, а вечером во время прогулки у него силы закончились", — рассказала она Пятому каналу.

Жена добавила, что ночью у её супруга начались боли. Скорая помощь увезла его в Боткинскую больницу, врачи оценивают состояние актёра как тяжёлое.