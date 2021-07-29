Жена актёра "Штрафбата" раскрыла причину госпитализации мужа
По её словам, скорая помощь увезла его в Боткинскую больницу, врачи оценивают состояние мужчины как тяжёлое.
Кадр из фильма "Монро" / Kino-teatr.ru
Жена актёра Игоря Регнера, известного по сериалу "Штрафбат", опровергла слухи об избиении мужа и рассказала, что его госпитализировали из-за онкологического заболевания.
"На фоне получения химиотерапии у него ослабленный организм. Он упал на улице. Были свидетели, молодые люди помогали ему, молодые люди из соседнего дома. Терапию он получил утром, а вечером во время прогулки у него силы закончились", — рассказала она Пятому каналу.
Жена добавила, что ночью у её супруга начались боли. Скорая помощь увезла его в Боткинскую больницу, врачи оценивают состояние актёра как тяжёлое.
Ранее Лайф писал о том, что Игорь Регнер получил травмы и переломы и в таком состоянии пролежал дома целую неделю, прежде чем его нашли. Правоохранители проводили проверку инцидента, так как предполагалось, что на артиста могли напасть.
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