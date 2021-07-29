Проценко в эфире общества "Знание" рассказал россиянам об особенностях третьей волны ковида

В отличие от начала эпидемии коронавирус начал мутировать, и сейчас у большинства заболевших врачи наблюдают так называемый штамм дельта. Об этом заявил кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" в Коммунарке Денис Проценко.

"Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем "индийский" штамм "дельта". Его первая особенность — тяжёлое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность — более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объём поражения лёгких", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Медик также добавил, что существует ещё одно отличие — появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, эффективные против первых штаммов. Поэтому так важно соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации, предупредил Проценко.

Напомним, что российское общество "Знание" ведёт свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. В 2016 году оно было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию российское общество "Знание". Его развитие инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".