Приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирус

Прибывающие из-за границы россияне должны загрузить результаты ПЦР-тестов на сайт "Госуслуги" в течение четырёх дней после прибытия. Такая информация следует из постановления главного государственного санитарного врача России, опубликованного в четверг на официальном портале правовой информации. Ранее на процедуру отводилось только три дня и многие путешественники не успевали этого сделать из-за загруженности лабораторий или по техническим причинам.

"После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырёх календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", — говорится в опубликованном сегодня постановлении.