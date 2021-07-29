Приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирус
Ранее на процедуру отводилось только три дня и многие туристы не успевали загрузить результат на госуслуги по техническим или другим причинам.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Прибывающие из-за границы россияне должны загрузить результаты ПЦР-тестов на сайт "Госуслуги" в течение четырёх дней после прибытия. Такая информация следует из постановления главного государственного санитарного врача России, опубликованного в четверг на официальном портале правовой информации. Ранее на процедуру отводилось только три дня и многие путешественники не успевали этого сделать из-за загруженности лабораторий или по техническим причинам.
"После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырёх календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", — говорится в опубликованном сегодня постановлении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все используемые в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса являются достоверными. Она призвала тех, кто получил положительный результат ПЦР-теста, обращаться за лечением и избегать передачи вируса другим. Также Анна Попова рекомендовала тем, у кого есть сомнения по поводу результата ПЦР-теста, пересдать его.
А в конце июня ФАС заявила о намерении проверить информацию о росте цен на ПЦР-тесты. Тогда регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации. Нарушений, как отчитались в ведомстве, не нашли.
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