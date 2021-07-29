Исторический проход: "Сочи" вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций
В следующем раунде команда Владимира Федотова встретится с победителем пары "Партизан" (Сербия) — "ДАК-1904" (Словакия).
Фото © ФК "Сочи"
Футбольный клуб "Сочи", который впервые в истории выступает в еврокубках, вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, обыграв по сумме в двух матчах азербайджанский клуб "Кешля".
Во втором матче сочинцы сумели в непростой борьбе добиться победы — 3:2. На голы Дуганджича и Бурмистрова хозяева ответили точными выстрелами Сантоса и Гаджиева. Однако ближе к концу Прохин и снова Дуганджич сняли все вопросы о победителе. Напомним, что в первом матче подопечные Владимира Федотова одержали победу со счётом 3:0.
Добавим, что в следующем раунде "Сочи" сыграет с победителем пары "Партизан" (Сербия) — "ДАК-1904" (Словакия). Кроме того, в этом раунде своё выступление в Лиге конференций начнёт другой клуб из России — "Рубин".
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