Футбольный клуб "Сочи", который впервые в истории выступает в еврокубках, вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, обыграв по сумме в двух матчах азербайджанский клуб "Кешля".

Во втором матче сочинцы сумели в непростой борьбе добиться победы — 3:2. На голы Дуганджича и Бурмистрова хозяева ответили точными выстрелами Сантоса и Гаджиева. Однако ближе к концу Прохин и снова Дуганджич сняли все вопросы о победителе. Напомним, что в первом матче подопечные Владимира Федотова одержали победу со счётом 3:0.