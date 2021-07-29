Российские туристы увидели в Турции летящий с неба пепел от лесных пожаров
В некоторых местах провинции Анталья сложно дышать без маски, а вот в районном центре воздух чистый.
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В Турции продолжают бушевать лесные пожары, а местные жители и туристы делятся впечатлениями от увиденного. По словам журналистки Юлии Абрамовской, отдыхающей в 15 километрах от города Сиде, 29 июля туристы увидели пепел.
"Вот сегодня утром вертолёты начали летать прямо над нашим отелем, и на нас посыпался пепел. Бассейн и оставленная на открытом воздухе одежда вся в пепле", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".
Девушка также добавила, что её жизнь в отеле не изменилась, хотя накануне были сообщения об эвакуации людей из одной гостиницы и двух жилых домов.
Петербуржец Иван Кукин, находящийся чуть ближе к Сиде, пожаловался, что гостям отеля, в котором он проживает со своей супругой, на всю ночь запретили включать кондиционеры и потребовали закрыть все окна. Когда же ему удалось попасть в город, он был весь затянут дымом, а без маски дышать было невозможно.
"При этом все магазины и рестораны работают, да и туристов много, причём не только из России, но и из Германии, Британии", — заметил он.
А вот в посёлке Гюндогду борьба с пожарами идёт второй день — эвакуировано несколько районов, отменены все экскурсии. Саид Хамидуллин рассказал, что при этом дыма стало только больше, но запаха гари нет. Обратная ситуация в Аланье — туристка из Санкт-Петербурга Милена Масленникова рассказала, что воздух в районе чистый, никаких последствий пожара она не наблюдает.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибли три человека, пострадало 180. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались. При этом в турецком Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян.
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