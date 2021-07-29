Российские туристы увидели в Турции летящий с неба пепел от лесных пожаров

В Турции продолжают бушевать лесные пожары, а местные жители и туристы делятся впечатлениями от увиденного. По словам журналистки Юлии Абрамовской, отдыхающей в 15 километрах от города Сиде, 29 июля туристы увидели пепел.

"Вот сегодня утром вертолёты начали летать прямо над нашим отелем, и на нас посыпался пепел. Бассейн и оставленная на открытом воздухе одежда вся в пепле", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Девушка также добавила, что её жизнь в отеле не изменилась, хотя накануне были сообщения об эвакуации людей из одной гостиницы и двух жилых домов.

Петербуржец Иван Кукин, находящийся чуть ближе к Сиде, пожаловался, что гостям отеля, в котором он проживает со своей супругой, на всю ночь запретили включать кондиционеры и потребовали закрыть все окна. Когда же ему удалось попасть в город, он был весь затянут дымом, а без маски дышать было невозможно.

"При этом все магазины и рестораны работают, да и туристов много, причём не только из России, но и из Германии, Британии", — заметил он.