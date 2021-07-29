Культовый клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up побил отметку в миллиард просмотров
За несколько часов до случившегося пользователи стали активнее смотреть видео, что, вероятно, было связано с его годовщиной — 27 июля песне исполнилось 34 года.
Кадр из видео Never Gonna Give You Up © YouTube
Клип британского певца Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up преодолел отметку в миллиард просмотров. Культовая композиция дошла до психологического рекорда 28 июля.
При этом за несколько часов до заветной цифры пользователи активно начали просматривать клип. Однако этот скачок вряд ли можно объяснить явлением рикроллинг. Вероятнее всего, фанаты "добили" просмотры в честь годовщины релиза — 27 июля песне исполнилось 34 года. На данный момент у песни 1 001 460 959 просмотров.
Понятие "рикроллинг" появилось в 2007 году, когда релиз трейлера видеоигры Grand Theft Auto IV привёл к падению сайта Rockstar Games. Тогда один из пользователей якобы распространил гиперссылку на клип Never Gonna Give You Up под видом зеркала на трейлер новой части GTA.
Жертвами рикроллинга в своё время стали такие знаменитости, как Грета Тунберг и группа Foo Fighters, а в 2020-м участником розыгрыша стал сам Эстли, благодаря которому в Сети распространился этот мем. Его разыграл подписчик в комментариях под постом певца. После дебюта в 1987 году песня заняла первые строчки чартов сразу в 25 странах, включая Великобританию, США и Германию.
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