Культовый клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up побил отметку в миллиард просмотров

Клип британского певца Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up преодолел отметку в миллиард просмотров. Культовая композиция дошла до психологического рекорда 28 июля.

При этом за несколько часов до заветной цифры пользователи активно начали просматривать клип. Однако этот скачок вряд ли можно объяснить явлением рикроллинг. Вероятнее всего, фанаты "добили" просмотры в честь годовщины релиза — 27 июля песне исполнилось 34 года. На данный момент у песни 1 001 460 959 просмотров.

Понятие "рикроллинг" появилось в 2007 году, когда релиз трейлера видеоигры Grand Theft Auto IV привёл к падению сайта Rockstar Games. Тогда один из пользователей якобы распространил гиперссылку на клип Never Gonna Give You Up под видом зеркала на трейлер новой части GTA.