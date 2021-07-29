Проценко для общества "Знание" рассказал о работе госпиталя в Коммунарке во время пандемии
По словам врача, был проделан большой научный процесс, так как первое время знаний о ковиде было немного.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья
Клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции приходилось разрабатывать "с колёс". Вскоре появились первые публикации от китайских коллег и европейских медиков. Об этом заявил кандидат медицинских наук, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Наше свободное время было посвящено изучению опыта зарубежных коллег и реализации собственных идей — мы с коллегами московских ковидных госпиталей проводили онлайн-встречи, обменивались опытом. Это была напряжённая работа — как лечебная, так и научная, в силу того что мы имели очень ограниченные знания по коронавирусу", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.
Проценко поблагодарил за помощь в работе волонтёров-медиков и ординаторов. По его словам, когда коечный фонд больницы вырос в два раза, кадры нельзя было нарастить так же быстро и работать в красную зону шли ординаторы. Одно из реанимационных отделений больницы теперь полностью состоит из выпускников прошлого года. Также врач выразил признательность волонтёрам, которые помогли организовать немедицинскую часть работы клиники — разгрузку, оформление, учёт, приём помощи от граждан и организаций.
Напомним, что российское общество "Знание" ведёт свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. В 2016 году оно было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию российское общество "Знание". Его развитие инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с ковидом в столице. При этом он отметил необходимость и дальше быть осторожными и продолжать вакцинацию.
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