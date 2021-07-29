Проценко для общества "Знание" рассказал о работе госпиталя в Коммунарке во время пандемии

Клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции приходилось разрабатывать "с колёс". Вскоре появились первые публикации от китайских коллег и европейских медиков. Об этом заявил кандидат медицинских наук, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Наше свободное время было посвящено изучению опыта зарубежных коллег и реализации собственных идей — мы с коллегами московских ковидных госпиталей проводили онлайн-встречи, обменивались опытом. Это была напряжённая работа — как лечебная, так и научная, в силу того что мы имели очень ограниченные знания по коронавирусу", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Проценко поблагодарил за помощь в работе волонтёров-медиков и ординаторов. По его словам, когда коечный фонд больницы вырос в два раза, кадры нельзя было нарастить так же быстро и работать в красную зону шли ординаторы. Одно из реанимационных отделений больницы теперь полностью состоит из выпускников прошлого года. Также врач выразил признательность волонтёрам, которые помогли организовать немедицинскую часть работы клиники — разгрузку, оформление, учёт, приём помощи от граждан и организаций.

Напомним, что российское общество "Знание" ведёт свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. В 2016 году оно было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию российское общество "Знание". Его развитие инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".