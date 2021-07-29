НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автомобиль Chrysler сгорел на 61-м километре МКАД и создал пробку

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пожар уже локализован.

29 июля, 20:30

Автомобиль Chrysler сгорел на 61-м километре МКАД. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сильный пожар произошёл вечером 29 июля на 61-м километре МКАД перед развязкой на Рублёвское шоссе, загорелся автомобиль Chrysler. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На видео видно, как мощное пламя полностью охватило припаркованную к обочине машину. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В столичном Дептрансе сообщили, что после происшествия движение было затруднено на три километра, однако сейчас возгорание уже локализовано и движение восстановлено.

Под Астраханью четыре человека заживо сгорели в огненном ДТП с участием легковушки и КамАЗа

Под Астраханью четыре человека заживо сгорели в огненном ДТП с участием легковушки и КамАЗа

Ранее BMW вылетел с трассы в Подмосковье и полностью сгорел. Три человека погибли.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Перевернувшийся грузовик перекрыл движение на МКАД

16 июля, 02:08

В августе павильоны "Здоровая Москва" вновь начнут принимать пациентов на диспансеризацию

сегодня в 19:11

Российские туристы остались в турецком Ичмелере без воды и света

сегодня в 18:02

МОК отказался поддержать теннисиста Медведева в конфликте с чилийским журналистом

сегодня в 20:52

"Мы его "шариком" называем": Рогозин объявил дату запуска модуля "Причал" на МКС

сегодня в 20:41

Новости партнеров

Layer 1