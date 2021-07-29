Автомобиль Chrysler сгорел на 61-м километре МКАД и создал пробку
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пожар уже локализован.
Сильный пожар произошёл вечером 29 июля на 61-м километре МКАД перед развязкой на Рублёвское шоссе, загорелся автомобиль Chrysler. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
На видео видно, как мощное пламя полностью охватило припаркованную к обочине машину. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
В столичном Дептрансе сообщили, что после происшествия движение было затруднено на три километра, однако сейчас возгорание уже локализовано и движение восстановлено.
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