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Украинский генерал Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть"

По его мнению, Киев должен показывать приверженность к возвращению территорий мирным путём, но в то же время укреплять вооружённые силы.

29 июля, 19:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/sgkryvonos/photos/a.390565178435994/393534108139101" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sgkryvonos</a></p>

Фото © Facebook / sgkryvonos

Экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Незалежная должна быть готова к "победе над Россией, когда та ослабнет".

По его мнению, этот момент якобы должен наступить в ближайшие 10–15 лет.

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"Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнём готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", — заявил Кривонос в эфире телеканала ATR.

Украинский генерал добавил, что Киев должен показывать приверженность к возвращению территорий мирным путём, но в то же время укреплять вооружённые силы.

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Ранее в Киеве похвастались планом силового захвата Донбасса. Украинские власти считают, что смогут вернуть регион благодаря своей армии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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