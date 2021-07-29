Украинский генерал Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть"
По его мнению, Киев должен показывать приверженность к возвращению территорий мирным путём, но в то же время укреплять вооружённые силы.
Фото © Facebook / sgkryvonos
Экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Незалежная должна быть готова к "победе над Россией, когда та ослабнет".
По его мнению, этот момент якобы должен наступить в ближайшие 10–15 лет.
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"Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнём готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", — заявил Кривонос в эфире телеканала ATR.
Украинский генерал добавил, что Киев должен показывать приверженность к возвращению территорий мирным путём, но в то же время укреплять вооружённые силы.
Ранее в Киеве похвастались планом силового захвата Донбасса. Украинские власти считают, что смогут вернуть регион благодаря своей армии.
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