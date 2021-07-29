Новичок РПЛ "Нижний Новгород" подписал контракт с игроком сборной Венгрии

Футболист сборной Венгрии Акош Кечкеш перешёл из швейцарского "Лугано" в "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте новичка Российской премьер-лиги.

Защитник подписал с клубом РПЛ контракт на два года. 25-летний игрок будет выступать за новую команду под четвёртым номером.

Кроме "Лугано" Кечкеш также выступал за итальянскую "Аталанту", венгерский "Уйпешт", польские "Корону" и "Брук-Бет Термалица". За национальную сборную Венгрии он провёл два матча, был в заявке на Евро-2020, но на поле не выходил.

"По окончании контракта с "Лугано" у меня было несколько предложений от различных клубов. Но, посоветовавшись со своим агентом и со своей семьёй, я решил заключить контракт с "Нижним Новгородом", — сказал защитник в интервью клубной пресс-службе.

Футболист добавил, что прибыл в Нижний Новгород вечером в среду и ещё не успел полюбоваться видами города.