Новичок РПЛ "Нижний Новгород" подписал контракт с игроком сборной Венгрии
Соглашение заключено сроком на два года. 25-летний футболист будет выступать за российский клуб под четвёртым номером.
Акош Кечкеш. Фото © fcnn.ru
Футболист сборной Венгрии Акош Кечкеш перешёл из швейцарского "Лугано" в "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте новичка Российской премьер-лиги.
Защитник подписал с клубом РПЛ контракт на два года. 25-летний игрок будет выступать за новую команду под четвёртым номером.
Кроме "Лугано" Кечкеш также выступал за итальянскую "Аталанту", венгерский "Уйпешт", польские "Корону" и "Брук-Бет Термалица". За национальную сборную Венгрии он провёл два матча, был в заявке на Евро-2020, но на поле не выходил.
"По окончании контракта с "Лугано" у меня было несколько предложений от различных клубов. Но, посоветовавшись со своим агентом и со своей семьёй, я решил заключить контракт с "Нижним Новгородом", — сказал защитник в интервью клубной пресс-службе.
Футболист добавил, что прибыл в Нижний Новгород вечером в среду и ещё не успел полюбоваться видами города.
"Но в интернете я видел и стадион, и тренировочную базу. А сегодня воочию убедился в том, что стадион "Нижний Новгород" удивительный", — отметил Акош и выразил желание как можно скорее выйти на поле.
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