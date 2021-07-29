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Новичок РПЛ "Нижний Новгород" подписал контракт с игроком сборной Венгрии

Соглашение заключено сроком на два года. 25-летний футболист будет выступать за российский клуб под четвёртым номером.

29 июля, 19:17
<p>Акош Кечкеш. Фото © <a href="https://fcnn.ru/nn-info/news/team/78430/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcnn.ru</a></p>

Акош Кечкеш. Фото © fcnn.ru

Футболист сборной Венгрии Акош Кечкеш перешёл из швейцарского "Лугано" в "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте новичка Российской премьер-лиги.

Защитник подписал с клубом РПЛ контракт на два года. 25-летний игрок будет выступать за новую команду под четвёртым номером.

Кроме "Лугано" Кечкеш также выступал за итальянскую "Аталанту", венгерский "Уйпешт", польские "Корону" и "Брук-Бет Термалица". За национальную сборную Венгрии он провёл два матча, был в заявке на Евро-2020, но на поле не выходил.

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"По окончании контракта с "Лугано" у меня было несколько предложений от различных клубов. Но, посоветовавшись со своим агентом и со своей семьёй, я решил заключить контракт с "Нижним Новгородом", — сказал защитник в интервью клубной пресс-службе.

Футболист добавил, что прибыл в Нижний Новгород вечером в среду и ещё не успел полюбоваться видами города.

"Но в интернете я видел и стадион, и тренировочную базу. А сегодня воочию убедился в том, что стадион "Нижний Новгород" удивительный", — отметил Акош и выразил желание как можно скорее выйти на поле.

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Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ "Нижний Новгород" обыграл "Сочи" со счётом 1:0.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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