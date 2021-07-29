В августе павильоны "Здоровая Москва" вновь начнут принимать пациентов на диспансеризацию
По словам мэра столицы Сергея Собянина, на сегодняшний день переведённые исключительно под вакцинацию мощности быстро освобождаются.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Павильоны "Здоровая Москва", которые ранее перевели под работу исключительно для вакцинации от ковида, в августе снова начнут принимать желающих пройти диспансеризацию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня все эти мощности быстро освобождаются, поэтому мы в ближайшее время будем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на приём пациентов и оказывать им содействие в диагностике их здоровья. Чекап будет расширен", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
По словам мэра, эта работа полноценно будет организована в августе.
А ранее Лайф писал, что в России установили новый порядок направления на углублённую диспансеризацию. Теперь приоритет будет отдаваться тем, кто переболел коронавирусом в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.
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