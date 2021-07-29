В августе павильоны "Здоровая Москва" вновь начнут принимать пациентов на диспансеризацию

Павильоны "Здоровая Москва", которые ранее перевели под работу исключительно для вакцинации от ковида, в августе снова начнут принимать желающих пройти диспансеризацию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня все эти мощности быстро освобождаются, поэтому мы в ближайшее время будем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на приём пациентов и оказывать им содействие в диагностике их здоровья. Чекап будет расширен", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам мэра, эта работа полноценно будет организована в августе.