Доктор Комаровский объяснил, как не заболеть под кондиционером в жару

"Если вы всю жизнь живёте в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то организм, вернее — сосуды, не умеет реагировать на такие резкие изменения параметров внешней среды", — написал он в "Инстаграме".

По словам медика, температура в комнате в такой ситуации должна быть не ниже 28 градусов и снижать её необходимо постепенно, особенно это важно для детского организма. Кроме того, доктор рекомендует регулярно открывать окна и проветривать квартиру или офис, а также использовать увлажнитель воздуха. При этом он уточнил, что те, кто привык к контрастному душу и закаливаниям, могут несильно переживать из-за перепадов температур.