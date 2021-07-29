Доктор Комаровский объяснил, как не заболеть под кондиционером в жару
Однако опасность не коснётся тех, кто привык к контрастному душу и закаливаниям, заметил медик.
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Ситуация, когда человек попадает из 35-градусной жары в помещение с температурой воздуха 25 градусов тепла и работающим кондиционером, опасна. Температуру необходимо снижать постепенно, предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский.
"Если вы всю жизнь живёте в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то организм, вернее — сосуды, не умеет реагировать на такие резкие изменения параметров внешней среды", — написал он в "Инстаграме".
По словам медика, температура в комнате в такой ситуации должна быть не ниже 28 градусов и снижать её необходимо постепенно, особенно это важно для детского организма. Кроме того, доктор рекомендует регулярно открывать окна и проветривать квартиру или офис, а также использовать увлажнитель воздуха. При этом он уточнил, что те, кто привык к контрастному душу и закаливаниям, могут несильно переживать из-за перепадов температур.
Ранее об опасности кондиционеров в жару рассказал специалист Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он отметил, что от перегревания организм спасёт не холодный душ, а прохладный.
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