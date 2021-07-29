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Уехавший в США главред "Проекта" Баданин отказался возвращаться в Россию

По его словам, сотрудников издания, которое ранее признали нежелательным в РФ, сейчас пытаются "эвакуировать в одну из близлежащих стран".

29 июля, 20:18
<p>Роман Баданин. Фото © ТАСС / RBC</p>

Роман Баданин. Фото © ТАСС / RBC

Главный редактор объявленного нежелательным в РФ издания "Проект*" Роман Баданин**, которого также отдельно объявили выполняющим функции СМИ-иноагента, заявил, что не намерен возвращаться в Россию из США.

В интервью агентству Reuters Баданин рассказал, что находился за границей, когда Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*. Он добавил, что находится в Нью-Йорке временно и ещё не определился с постоянным местом жительства. Заместитель Баданина Михаил Рубин также сейчас пребывает в Нью-Йорке.

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"Мы пытаемся эвакуировать сотрудников… в одну из близлежащих стран", — заявил Баданин.

Ранее правозащитник Александр Ионов потребовал признать иноагентами портал "Важные истории" и журналиста Романа Анина.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

** Включён в список СМИ-иноагентов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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