Уехавший в США главред "Проекта" Баданин отказался возвращаться в Россию
По его словам, сотрудников издания, которое ранее признали нежелательным в РФ, сейчас пытаются "эвакуировать в одну из близлежащих стран".
Роман Баданин. Фото © ТАСС / RBC
Главный редактор объявленного нежелательным в РФ издания "Проект*" Роман Баданин**, которого также отдельно объявили выполняющим функции СМИ-иноагента, заявил, что не намерен возвращаться в Россию из США.
В интервью агентству Reuters Баданин рассказал, что находился за границей, когда Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*. Он добавил, что находится в Нью-Йорке временно и ещё не определился с постоянным местом жительства. Заместитель Баданина Михаил Рубин также сейчас пребывает в Нью-Йорке.
"Мы пытаемся эвакуировать сотрудников… в одну из близлежащих стран", — заявил Баданин.
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Ранее правозащитник Александр Ионов потребовал признать иноагентами портал "Важные истории" и журналиста Романа Анина.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
** Включён в список СМИ-иноагентов.
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