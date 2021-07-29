Уехавший в США главред "Проекта" Баданин отказался возвращаться в Россию

Главный редактор объявленного нежелательным в РФ издания "Проект*" Роман Баданин**, которого также отдельно объявили выполняющим функции СМИ-иноагента, заявил, что не намерен возвращаться в Россию из США.

В интервью агентству Reuters Баданин рассказал, что находился за границей, когда Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*. Он добавил, что находится в Нью-Йорке временно и ещё не определился с постоянным местом жительства. Заместитель Баданина Михаил Рубин также сейчас пребывает в Нью-Йорке.