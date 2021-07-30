Определились соперники "Сочи" и "Рубина" в третьем отборочном раунде Лиги конференций
Следующие матчи нового клубного европейского футбольного турнира пройдут 5 и 12 августа.
Фото © Pixabay
Футбольный клуб "Сочи", который в четверг обыграл азербайджанский клуб "Кешля" и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, узнал своего будущего соперника. Им стал сербский "Партизан", который обыграл на выезде словацкий ДАК 1904 со счётом 2:0. В первой игре сербы также оказались сильнее — 1:0.
В свою очередь, казанский "Рубин", который начинает борьбу в Лиге конференций с третьего квалификационного раунда, сразится с польским "Ракувом", лишь в серии пенальти сломившим сопротивление литовской "Судувы". Оба матча закончились со счётом 0:0.
Матчи пройдут 5 и 12 августа.
Ранее стало известно, что новичок РПЛ "Нижний Новгород" подписал контракт с игроком сборной Венгрии.
Комментариев: 0