Определились соперники "Сочи" и "Рубина" в третьем отборочном раунде Лиги конференций

Футбольный клуб "Сочи", который в четверг обыграл азербайджанский клуб "Кешля" и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, узнал своего будущего соперника. Им стал сербский "Партизан", который обыграл на выезде словацкий ДАК 1904 со счётом 2:0. В первой игре сербы также оказались сильнее — 1:0.