В турецком Бодруме потушили лесной пожар, туристы вернулись в отели

Лесной пожар вблизи турецкого курорта Бодрум потушен, все туристы, которых ранее эвакуировали, вернулись в свои отели. Об этом сообщил мэр города Ахмет Арас.

"Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю. После того как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели", — приводит его слова РИА "Новости".

Градоначальник добавил, что постоянно находился на связи с консульствами России, Украины и Германии — стран, откуда в Бодрум прибывают туристы. Сейчас, по словам Араса, в городе всё спокойно, никаких проблем с отелями нет.

"Но большие площади нашего чудесного леса выгорели", — посетовал мэр.