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В турецком Бодруме потушили лесной пожар, туристы вернулись в отели

Тем временем число жертв возросло до четырёх, ещё один человек погиб в районе Мармариса.

29 июля, 22:13

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Лесной пожар вблизи турецкого курорта Бодрум потушен, все туристы, которых ранее эвакуировали, вернулись в свои отели. Об этом сообщил мэр города Ахмет Арас.

"Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю. После того как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели", — приводит его слова РИА "Новости".

Градоначальник добавил, что постоянно находился на связи с консульствами России, Украины и Германии — стран, откуда в Бодрум прибывают туристы. Сейчас, по словам Араса, в городе всё спокойно, никаких проблем с отелями нет.

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"Но большие площади нашего чудесного леса выгорели", — посетовал мэр.

Тем временем число жертв лесных пожаров в Турции увеличилось до четырёх. Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в эфире телеканала TRT сообщил, что в районе Мармариса погиб ещё один человек.

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Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло четыре человека, пострадало около 180. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что российские граждане на данный момент за помощью не обращались. При этом в турецком Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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