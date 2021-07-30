Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"
В контракте актрисы на съёмки не был прописан премьерный стриминг картины, который мог стоить ей более 50 миллионов долларов.
Кадр из фильма "Чёрная вдова" / "Кинопоиск"
Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney за нарушение условий контракта из-за онлайн-показа фильма "Чёрная вдова". Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Иск был подан в суд 29 июля. Согласно документу, в контракте актрисы на съёмки в фильме не прописан премьерный онлайн-стриминг картины.
"Disney намеренно без юридических оснований нарушил контракт со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от её контракта с Marvel", — говорится в заявлении.
Уточняется, что причиной онлайн-релиза картины стали низкие кассовые сборы.Представители актрисы были готовы обсуждать изменение условий контракта, однако ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. Релиз фильма на платформе Disney+ мог стоить актрисе более 50 миллионов долларов.
По данным на 25 июля, "Чёрная вдова" собрала во всём мире 314 906 683 доллара, что значительно ниже ожиданий. Онлайн-релиз на стриминговом сервисе Disney+ принёс ещё 60 миллионов долларов.
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