Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"

Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney за нарушение условий контракта из-за онлайн-показа фильма "Чёрная вдова". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Иск был подан в суд 29 июля. Согласно документу, в контракте актрисы на съёмки в фильме не прописан премьерный онлайн-стриминг картины.

"Disney намеренно без юридических оснований нарушил контракт со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от её контракта с Marvel", — говорится в заявлении.

Уточняется, что причиной онлайн-релиза картины стали низкие кассовые сборы.Представители актрисы были готовы обсуждать изменение условий контракта, однако ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. Релиз фильма на платформе Disney+ мог стоить актрисе более 50 миллионов долларов.