Российские туристы остались в турецком Ичмелере без воды и света

Турист рассказал Лайфу, как остался в горящей Турции без воды и света. Видео © LIFE

Российский турист Константин Капустин живёт в отеле в курортном турецком городе Ичмелер. Лесной пожар до них не дошёл, однако он был близко. Люди собрали свои чемоданы и ждут указаний, при этом в гостинице отсутствует свет и вода, а также нет интернета, рассказал он Лайфу.

По его словам, сильный дым в городе появился в половине первого дня, он тянулся из Мармариса. Ветра не было, но пожар разгорался всё сильнее и сильнее. Через час люди начали уходить с моря. По словам Капустина, стало видно, что загорелись отели на первой береговой линии и дома местных жителей, пламя тушили несколько вертолётов. Он отправился в номер, чтобы собрать вещи и документы. Гиды сказали людям ждать объявления.

"Нас пожар обошёл стороной, был близко, метров может быть 500 от нашего отеля. Ветер прекратился, вертолёт начал один летать, обстановка начала улучшаться. В начале на нас шёл дым, пепел летал, тяжело было дышать, гарь, а сейчас дым рассеялся", — рассказал мужчина.

Он сообщил, что в начале пожара свет и вода работали с перебоями, теперь ничего из этого нет. Однако отель позаботился о туристах и стал выдавать обычную и питьевую воду.