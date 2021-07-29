Российские туристы остались в турецком Ичмелере без воды и света
Как Константин рассказал Лайфу, люди ждут обновления информации, однако обстановка спокойная. К настоящему моменту она улучшается.
Турист рассказал Лайфу, как остался в горящей Турции без воды и света. Видео © LIFE
Российский турист Константин Капустин живёт в отеле в курортном турецком городе Ичмелер. Лесной пожар до них не дошёл, однако он был близко. Люди собрали свои чемоданы и ждут указаний, при этом в гостинице отсутствует свет и вода, а также нет интернета, рассказал он Лайфу.
По его словам, сильный дым в городе появился в половине первого дня, он тянулся из Мармариса. Ветра не было, но пожар разгорался всё сильнее и сильнее. Через час люди начали уходить с моря. По словам Капустина, стало видно, что загорелись отели на первой береговой линии и дома местных жителей, пламя тушили несколько вертолётов. Он отправился в номер, чтобы собрать вещи и документы. Гиды сказали людям ждать объявления.
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"Нас пожар обошёл стороной, был близко, метров может быть 500 от нашего отеля. Ветер прекратился, вертолёт начал один летать, обстановка начала улучшаться. В начале на нас шёл дым, пепел летал, тяжело было дышать, гарь, а сейчас дым рассеялся", — рассказал мужчина.
Он сообщил, что в начале пожара свет и вода работали с перебоями, теперь ничего из этого нет. Однако отель позаботился о туристах и стал выдавать обычную и питьевую воду.
"Мы находимся пока в отеле, информацию ждём от гидов, гиды сами пока не понимают, что нужно делать в такой ситуации. Люди чемоданы все собрали, стоят на ресепшне, паники никакой нет, обстановка улучшается", — поделился Константин.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибли три человека, пострадало 180. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались. При этом в турецком Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян.
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