В Рязанской области больше недели ищут двух пропавших девочек-подростков

Две девочки-подростка пропали в детском лагере под Рязанской областью. Они самостоятельно ушли за территорию, но так и не вернулись. Их не могут найти уже девять дней, сообщается на сайте регионального УМВД.

В ведомстве уточнили приметы пропавших девочек 16 и 15 лет. Кристина Таланина худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, глаза голубые, а волосы короткостриженые светлого цвета. Была одета в толстовку с капюшоном бирюзового цвета, синие шорты, кепку джинсовую и, возможно, в кроссовки или шлёпанцы. Ульяна Фокина худощавого телосложения, рост 170 см, серые глаза, волосы тёмно-русые до плеч, волнистые, немного сутулится. Одета в толстовку с капюшоном тёмно-зелёного цвета, спортивные серые и синие кроссовки.

"Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района", — говорится в записи.