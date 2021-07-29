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В Рязанской области больше недели ищут двух пропавших девочек-подростков

Они самовольно ушли из детского лагеря, и с тех пор их никто не видел, правоохранители обратились за помощью к населению.

29 июля, 17:50
<p>Фото © <a href="https://62.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/25227690" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД по Рязанской области</a></p>

Фото © УМВД по Рязанской области

Две девочки-подростка пропали в детском лагере под Рязанской областью. Они самостоятельно ушли за территорию, но так и не вернулись. Их не могут найти уже девять дней, сообщается на сайте регионального УМВД.

В ведомстве уточнили приметы пропавших девочек 16 и 15 лет. Кристина Таланина худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, глаза голубые, а волосы короткостриженые светлого цвета. Была одета в толстовку с капюшоном бирюзового цвета, синие шорты, кепку джинсовую и, возможно, в кроссовки или шлёпанцы. Ульяна Фокина худощавого телосложения, рост 170 см, серые глаза, волосы тёмно-русые до плеч, волнистые, немного сутулится. Одета в толстовку с капюшоном тёмно-зелёного цвета, спортивные серые и синие кроссовки.

"Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района", — говорится в записи.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Нижегородской области искали четырёхлетнего мальчика-аутиста. Он 19 июля ушёл из дома в городе Ворсма, были развёрнуты масштабные поиски, территорию прочёсывали полицейские, спасатели и волонтёры — всего около 600 человек. В итоге его тело нашли в болоте в 300 метрах от дома. Предположительно, из-за высокой травы малыш не заметил, что зашёл в болото, и провалился.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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