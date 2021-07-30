В Роспотребнадзоре рассказали об антиковидных мерах в школах в новом учебном году

В новом учебном году в российских школах, скорее всего, сохранятся рекомендации Роспотребнадзора по очному обучению в условиях пандемии. Таким образом, ученики продолжат посещать занятия, но при этом почти не будут покидать классы. Им предстоит посещать столовую по графику и каждый день измерять температуру. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на региональные минздравы, минимум 27 российских регионов планируют открыть учебный год в традиционном формате, несмотря на распространяющийся штамм "дельта", который более опасен для детей, чем другие.

В Роспотребнадзоре отметили, что разработанные в 2020 году рекомендации доказали свою эффективность и позволили школьникам учиться в очном режиме.

"В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году", — добавили в пресс-службе ведомства.

Рекомендации Роспотребнадзора предусматривают минимальные контакты детей внутри школы. В частности, если у ребёнка наблюдаются симптомы ОРВИ, его изолируют. Очно учебный год готовятся начать не менее чем в 27 субъектах РФ, в частности в Ленинградской, Пензенской, Архангельской, Кировской и Ивановской областях.

В Управлении образования и науки Тамбовской области также планируют очное обучение. Там отметили, что руководство школ вправе вводить дистанционный формат, если более 20% детей заболели ковидом, гриппом или ОРВИ и не посещают школу. В пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области сообщили, что будут вводить дни самоподготовки или дистанционного обучения в школах с большим количеством учеников, где не хватает кабинетов и сложно закрепить за каждым классом постоянное помещение.

По словам экспертов, несмотря на распространение штамма "дельта", более агрессивного к детям, перевод на удалёнку не имеет смысла.

"Нужно смотреть, как выполняются рекомендации Роспотребнадзора. В каждой школе ситуация может быть разной. Очень важна обработка воздуха бактерицидными лампами и соблюдение мер индивидуальной защиты", — подчеркнул директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Также эксперт напомнил, что необходимо выполнять требования по вакцинации минимум 60% сотрудников образовательных учреждений.