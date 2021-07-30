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Как избежать недомогания после прививки: Рецепты от практикующих врачей

По их словам, самые частые жалобы вакцинированных: боль в месте укола, лихорадка, головная боль и аллергические реакции.

29 июля, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если температура и головная боль

С этим хорошо справляется ибупрофен, при температуре выше 37,7–37,8 можно принимать. А также парацетамол. Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом

Вячеслав Овечкин

Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко

<p>С этим хорошо справляется ибупрофен, при температуре выше 37,7–37,8 можно принимать. А также парацетамол. Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом</p>
<p>С этим хорошо справляется ибупрофен, при температуре выше 37,7–37,8 можно принимать. А также парацетамол. Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом</p>

Если после вакцинации наблюдается лихорадка, головная боль, которые доставляют дискомфорт: одну [таблетку] супрастина сразу, через два часа парацетамол, на ночь и утром — супрастин и парацетамол. Далее (при возвращении тяжёлой симптоматики) — парацетамол по требованию

Антон Ершов

Доктор медицинских наук, практикующий врач

<p>Если после вакцинации наблюдается лихорадка, головная боль, которые доставляют дискомфорт: одну [таблетку] супрастина сразу, через два часа парацетамол, на ночь и утром — супрастин и парацетамол. Далее (при возвращении тяжёлой симптоматики) — парацетамол по требованию</p>
<p>Если после вакцинации наблюдается лихорадка, головная боль, которые доставляют дискомфорт: одну [таблетку] супрастина сразу, через два часа парацетамол, на ночь и утром — супрастин и парацетамол. Далее (при возвращении тяжёлой симптоматики) — парацетамол по требованию</p>

Если человек испытывает гриппоподобный синдром (температура тела выше 38 °С, боли в суставах и пр.), можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами, например, парацетамол, ибупрофен

Екатерина Романова

Терапевт и профпатолог холдинга "СМ-клиники"

<p>Если человек испытывает гриппоподобный синдром (температура тела выше 38 °С, боли в суставах и пр.), можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами, например, парацетамол, ибупрофен</p>
<p>Если человек испытывает гриппоподобный синдром (температура тела выше 38 °С, боли в суставах и пр.), можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами, например, парацетамол, ибупрофен</p>

Если аллергия

Если вы каждый раз до этого переносили плохо вакцинацию, или аллергически настроены, или преклонного возраста, или тому подобное: за один час до вакцинации — одну [таблетку] супрастина (если совсем страшно — две), через два часа после вакцинации — две парацетамола, на ночь и утром — по одной супрастина и парацетамола. Если вы плохо перенесли первый укол, то ко второму нужно готовиться так, как описано выше

Антон Ершов

Доктор медицинских наук, практикующий врач

<p>Если вы каждый раз до этого переносили плохо вакцинацию, или аллергически настроены, или преклонного возраста, или тому подобное: за один час до вакцинации — одну [таблетку] супрастина (если совсем страшно — две), через два часа после вакцинации — две парацетамола, на ночь и утром — по одной супрастина и парацетамола. Если вы плохо перенесли первый укол, то ко второму нужно готовиться так, как описано выше</p>
<p>Если вы каждый раз до этого переносили плохо вакцинацию, или аллергически настроены, или преклонного возраста, или тому подобное: за один час до вакцинации — одну [таблетку] супрастина (если совсем страшно — две), через два часа после вакцинации — две парацетамола, на ночь и утром — по одной супрастина и парацетамола. Если вы плохо перенесли первый укол, то ко второму нужно готовиться так, как описано выше</p>

Но!

Среди некоторых людей бытует мнение, что антигистаминные препараты (от аллергии) помогут избежать реакций на вакцину. Но это не так. Антигистаминные препараты следует принимать только людям с аллергией по назначению врача. И вакцинация не является поводом для того, чтобы прерывать терапию. А вот у здоровых людей приём таких препаратов перед или после вакцинации может уменьшить иммунный ответ на вакцину

Екатерина Романова

Терапевт и профпатолог холдинга "СМ-клиника"

<p>Среди некоторых людей бытует мнение, что антигистаминные препараты (от аллергии) помогут избежать реакций на вакцину. Но это не так. Антигистаминные препараты следует принимать только людям с аллергией по назначению врача. И вакцинация не является поводом для того, чтобы прерывать терапию. А вот у здоровых людей приём таких препаратов перед или после вакцинации может уменьшить иммунный ответ на вакцину</p>
<p>Среди некоторых людей бытует мнение, что антигистаминные препараты (от аллергии) помогут избежать реакций на вакцину. Но это не так. Антигистаминные препараты следует принимать только людям с аллергией по назначению врача. И вакцинация не является поводом для того, чтобы прерывать терапию. А вот у здоровых людей приём таких препаратов перед или после вакцинации может уменьшить иммунный ответ на вакцину</p>

Приём препаратов без повода приведёт к уменьшению выработки антител — нужно это помнить

Антон Ершов

Доктор медицинских наук, практикующий врач

<p>Приём препаратов без повода приведёт к уменьшению выработки антител — нужно это помнить</p>
<p>Приём препаратов без повода приведёт к уменьшению выработки антител — нужно это помнить</p>
Что можно и что нельзя после прививки: Глупые мифы и реальные советы врачей

Что можно и что нельзя после прививки: Глупые мифы и реальные советы врачей

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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