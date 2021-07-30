Как избежать недомогания после прививки: Рецепты от практикующих врачей
По их словам, самые частые жалобы вакцинированных: боль в месте укола, лихорадка, головная боль и аллергические реакции.
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Если температура и головная боль
С этим хорошо справляется ибупрофен, при температуре выше 37,7–37,8 можно принимать. А также парацетамол. Также можно принять какие-то антигистаминные препараты. Как правило, болевой синдром не настолько выражен, чтобы потребовалось обезболивающее, и ибупрофен также обладает слабым анальгезирующим эффектом
Если после вакцинации наблюдается лихорадка, головная боль, которые доставляют дискомфорт: одну [таблетку] супрастина сразу, через два часа парацетамол, на ночь и утром — супрастин и парацетамол. Далее (при возвращении тяжёлой симптоматики) — парацетамол по требованию
Если человек испытывает гриппоподобный синдром (температура тела выше 38 °С, боли в суставах и пр.), можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами, например, парацетамол, ибупрофен
Если аллергия
Если вы каждый раз до этого переносили плохо вакцинацию, или аллергически настроены, или преклонного возраста, или тому подобное: за один час до вакцинации — одну [таблетку] супрастина (если совсем страшно — две), через два часа после вакцинации — две парацетамола, на ночь и утром — по одной супрастина и парацетамола. Если вы плохо перенесли первый укол, то ко второму нужно готовиться так, как описано выше
Но!
Среди некоторых людей бытует мнение, что антигистаминные препараты (от аллергии) помогут избежать реакций на вакцину. Но это не так. Антигистаминные препараты следует принимать только людям с аллергией по назначению врача. И вакцинация не является поводом для того, чтобы прерывать терапию. А вот у здоровых людей приём таких препаратов перед или после вакцинации может уменьшить иммунный ответ на вакцину
Приём препаратов без повода приведёт к уменьшению выработки антител — нужно это помнить