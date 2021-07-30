Как избежать недомогания после прививки: Рецепты от практикующих врачей

Если вы каждый раз до этого переносили плохо вакцинацию, или аллергически настроены, или преклонного возраста, или тому подобное: за один час до вакцинации — одну [таблетку] супрастина (если совсем страшно — две), через два часа после вакцинации — две парацетамола, на ночь и утром — по одной супрастина и парацетамола. Если вы плохо перенесли первый укол, то ко второму нужно готовиться так, как описано выше

Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач