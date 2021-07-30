Жену Байдена ждёт операция по извлечению постороннего предмета из ноги
Первая леди США пострадала во время поездки на Гавайи. На что именно она наступила, не сообщается.
Первая леди США Джилл Байден. Фото © ТАСС / АР
Во время рабочей поездки на Гавайи в конце прошлой недели первая леди США Джилл Байден поранила ногу, ей будет оказана медицинская помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь супруги главы Белого дома Майкл Лароса.
"В прошлые выходные перед двумя официальными мероприятиями на Гавайях первая леди наступила на некий предмет, который застрял у неё в стопе. Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по его удалению. Президент будет её сопровождать", — пояснил Лароса на пресс-конференции.
При этом пресс-секретарь не уточнил, на что именно наступила первая леди.
Комментариев: 0