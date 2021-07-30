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Жену Байдена ждёт операция по извлечению постороннего предмета из ноги

Первая леди США пострадала во время поездки на Гавайи. На что именно она наступила, не сообщается.

29 июля, 22:43
<p>Первая леди США Джилл Байден. Фото © ТАСС / АР</p>

Первая леди США Джилл Байден. Фото © ТАСС / АР

Во время рабочей поездки на Гавайи в конце прошлой недели первая леди США Джилл Байден поранила ногу, ей будет оказана медицинская помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь супруги главы Белого дома Майкл Лароса.

"В прошлые выходные перед двумя официальными мероприятиями на Гавайях первая леди наступила на некий предмет, который застрял у неё в стопе. Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по его удалению. Президент будет её сопровождать", — пояснил Лароса на пресс-конференции.

Пытался схватить собаку за хвост. Байден признался, как повредил ногу

Пытался схватить собаку за хвост. Байден признался, как повредил ногу

При этом пресс-секретарь не уточнил, на что именно наступила первая леди.

Ранее Джо Байден сообщил о смерти любимого питомца.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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