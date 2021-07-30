Жену Байдена ждёт операция по извлечению постороннего предмета из ноги

Во время рабочей поездки на Гавайи в конце прошлой недели первая леди США Джилл Байден поранила ногу, ей будет оказана медицинская помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь супруги главы Белого дома Майкл Лароса.

"В прошлые выходные перед двумя официальными мероприятиями на Гавайях первая леди наступила на некий предмет, который застрял у неё в стопе. Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по его удалению. Президент будет её сопровождать", — пояснил Лароса на пресс-конференции.