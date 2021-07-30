Импорт из России в США резко вырос с начала 2021 года

В 2021 году из-за ценового ралли на мировых товарных рынках резко вырос импорт российских сырьевых материалов в США. Об этом свидетельствует статистика американского Бюро переписи населения, которое выполняет в Соединённых Штатах функции, аналогичные функциям Росстата.

Как пишет РБК, в январе – мае 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из РФ в США увеличился сразу на 78% (с 3,8 миллиарда долларов до 6,7 миллиарда). Ввоз удобрений вырос на 35% — до 0,5 миллиарда долларов, импорт драгоценных и полудрагоценных камней увеличился с 1,1 миллиарда до 1,6 миллиарда, а железа и стали — на 25%, до 0,7 миллиарда долларов.

В целом же импорт российских товаров в США с начала года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 11,5 миллиарда. При этом отмечается, что данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России по экспорту в США в два раза ниже — 6,1 миллиарда долларов. Расхождение данных объясняется разной методикой оценки таможенной стоимости и тем, что ФТС учитывает только прямые поставки, а США — все товары российского производства независимо от места прибытия.

Рост импорта объясняется увеличением мировых цен на сырьевые товары, объяснил профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. Аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк добавил, что на ситуацию также повлияли эффект низкой базы прошлого года и спекулятивная составляющая в росте стоимости сырьевых товаров. По словам эксперта, нет никакого парадокса в том, что повышение импорта наблюдается на фоне антироссийских санкций.

"Санкции вводятся избирательно, американские законодатели пытаются минимизировать ущерб для своей экономики", — подчеркнул Миронюк.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов уточнил, что серьёзными санкциями стали бы ограничения против госдолга России или отключение РФ от системы SWIFT.

По данным Росстата, США занимают шестое место в товарообороте России после Китая, Германии, Нидерландов, Белоруссии, Великобритании.