Эпидемиолог сообщил об увеличении длительности заболевания ковидом при дельта-штамме
Горелов уточнил, что тяжесть течения болезни зависит от вирусной нагрузки и состояния иммунитета.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
При заражении штаммом "дельта" длительность заболевания коронавирусом выросла, а инкубационный период уменьшился. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.
"Действительно, генотип штамма "дельта" характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжёлым течением заболевания. Новый штамм внёс некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее", — приводит слова Горелова РИА "Новости".
Специалист уточнил, что при инфицировании любыми штаммами тяжесть течения заболевания зависит от вирусной нагрузки и состояния иммунитета.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что у грудных детей стали в 26 раз чаще выявлять дельта-штамм коронавируса. В ВОЗ назвали эту разновидность ковида доминирующей на ближайшие месяцы.
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