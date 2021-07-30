Эпидемиолог сообщил об увеличении длительности заболевания ковидом при дельта-штамме

При заражении штаммом "дельта" длительность заболевания коронавирусом выросла, а инкубационный период уменьшился. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.

"Действительно, генотип штамма "дельта" характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжёлым течением заболевания. Новый штамм внёс некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее", — приводит слова Горелова РИА "Новости".