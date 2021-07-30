НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эпидемиолог сообщил об увеличении длительности заболевания ковидом при дельта-штамме

Горелов уточнил, что тяжесть течения болезни зависит от вирусной нагрузки и состояния иммунитета.

30 июля, 01:10

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

При заражении штаммом "дельта" длительность заболевания коронавирусом выросла, а инкубационный период уменьшился. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.

"Действительно, генотип штамма "дельта" характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжёлым течением заболевания. Новый штамм внёс некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее", — приводит слова Горелова РИА "Новости".

В США заявили, что даже привитые могут быть переносчиками штамма "дельта" коронавируса

В США заявили, что даже привитые могут быть переносчиками штамма "дельта" коронавируса

Специалист уточнил, что при инфицировании любыми штаммами тяжесть течения заболевания зависит от вирусной нагрузки и состояния иммунитета.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что у грудных детей стали в 26 раз чаще выявлять дельта-штамм коронавируса. В ВОЗ назвали эту разновидность ковида доминирующей на ближайшие месяцы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Роспотребнадзоре рассказали об антиковидных мерах в школах в новом учебном году

вчера в 23:06

Как избежать недомогания после прививки: Рецепты от практикующих врачей

вчера в 21:40

В августе павильоны "Здоровая Москва" вновь начнут принимать пациентов на диспансеризацию

вчера в 19:11

ВВС Британии обвинили Россию и Китай в опасных действиях в космосе

сегодня в 01:26

На юго-востоке Москвы загорелся склад на площади 2 тысячи квадратов, тушат с вертолётов

сегодня в 00:48

Новости партнеров

Layer 1