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С августа льготники в Подмосковье смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте

Губернатор области напомнил, что к этой категории жителей относятся пенсионеры, школьники и студенты.

29 июля, 15:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRgmWhCpZBz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mostransport</a></p>

Фото © Instagram / mostransport

С 1 августа льготные категории жителей Московской области смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте в Одинцовском, Ленинском и Наро-Фоминском городских округах, а также в Люберцах и Чехове. В дальнейшем к ним добавятся и другие округа, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Это только начало. Дальше будем смотреть и вводить такую удобную опцию во всех муниципалитетах Московской области", — сказал он во время прямой линии.

Губернатор напомнил, что к льготным категориям граждан относятся пенсионеры, школьники и студенты, сообщает телеканал "360". Учащиеся, по его словам, начнут пользоваться предоставленной возможностью после возвращения учёбы.

Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты

Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты

Ранее Лайф писал о том, что появились новые выплаты для семей с детьми. С 1 августа будут принимать заявки на бесплатный участок земли. С 2 августа начнут делать выплаты на детей. К тому же в конце июля появились изменения в сфере пособий.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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