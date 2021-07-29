С августа льготники в Подмосковье смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте

С 1 августа льготные категории жителей Московской области смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте в Одинцовском, Ленинском и Наро-Фоминском городских округах, а также в Люберцах и Чехове. В дальнейшем к ним добавятся и другие округа, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Это только начало. Дальше будем смотреть и вводить такую удобную опцию во всех муниципалитетах Московской области", — сказал он во время прямой линии.

Губернатор напомнил, что к льготным категориям граждан относятся пенсионеры, школьники и студенты, сообщает телеканал "360". Учащиеся, по его словам, начнут пользоваться предоставленной возможностью после возвращения учёбы.