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Роскомнадзор может заблокировать DeviantArt из-за размещения запрещённого контента

В ведомстве надеются, что администрация сайта ответственно отнесётся к данному вопросу, ведь их контент пользуется популярностью у россиян.

29 июля, 15:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор требует от онлайн-галереи DeviantArt удалить размещённые на сайте противоправные материалы. В случае невыполнения требования ресурс будет заблокирован, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Ранее Роскомнадзором неоднократно в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса направлялись требования удалить противоправную информацию", отмечают в пресс-службе.

По данным ведомства, на сайте по-прежнему содержатся материалы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым контентом. Сообщается, что ресурс очень популярен среди российских пользователей, поэтому Роскомнадзор надеется, что администрация сайта ответственно отнесётся к данном вопросу и удалит запрещённые материалы.

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Ранее Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с разборами текстов песен — американский портал genius.com. Как сообщили в ведомстве, даже после неоднократных предупреждений с ресурса не был удалён запрещённый контент.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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