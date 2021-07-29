Роскомнадзор может заблокировать DeviantArt из-за размещения запрещённого контента
В ведомстве надеются, что администрация сайта ответственно отнесётся к данному вопросу, ведь их контент пользуется популярностью у россиян.
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Роскомнадзор требует от онлайн-галереи DeviantArt удалить размещённые на сайте противоправные материалы. В случае невыполнения требования ресурс будет заблокирован, сообщается на официальном сайте ведомства.
"Ранее Роскомнадзором неоднократно в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса направлялись требования удалить противоправную информацию", — отмечают в пресс-службе.
По данным ведомства, на сайте по-прежнему содержатся материалы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым контентом. Сообщается, что ресурс очень популярен среди российских пользователей, поэтому Роскомнадзор надеется, что администрация сайта ответственно отнесётся к данном вопросу и удалит запрещённые материалы.
Ранее Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с разборами текстов песен — американский портал genius.com. Как сообщили в ведомстве, даже после неоднократных предупреждений с ресурса не был удалён запрещённый контент.
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