Роскомнадзор может заблокировать DeviantArt из-за размещения запрещённого контента

Роскомнадзор требует от онлайн-галереи DeviantArt удалить размещённые на сайте противоправные материалы. В случае невыполнения требования ресурс будет заблокирован, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Ранее Роскомнадзором неоднократно в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса направлялись требования удалить противоправную информацию", — отмечают в пресс-службе.

По данным ведомства, на сайте по-прежнему содержатся материалы с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым контентом. Сообщается, что ресурс очень популярен среди российских пользователей, поэтому Роскомнадзор надеется, что администрация сайта ответственно отнесётся к данном вопросу и удалит запрещённые материалы.