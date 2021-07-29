"Нарывы общества вскрылись": Блёданс осталась в шоке из-за попыток петербурженки выгнать с площадки детей-инвалидов
При этом артистка заметила, что благодаря большой пропагандистской работе отношение в обществе к аутистам начало меняться в лучшую сторону.
Фото © Instagram / bledans
Актриса театра и кино Эвелина Блёданс прокомментировала скандал на детской площадке в микрорайоне "Балтийская жемчужина" в Петербурге, где местная жительница Наталья Липская попыталась прогнать детей-инвалидов. Артистка отметила, что находится в шоке от случившегося.
"Я, конечно, в шоке от этой ситуации. Такие нарывы общества вскрылись через эту Наталью, эту бабушку, которая истерически кричала, что этих детей нужно на карантин сослать, на другую площадку. Мне казалось, что ещё немного и она скажет, что их нужно сослать на необитаемый остров или вообще уничтожить", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Блёданс заметила, что благодаря большой пропагандистской работе отношение в обществе к аутистам начало меняться, ведь таких людей можно встретить на улицах, а детей — на детских площадках.
"Восемь-девять лет назад вот таких Наташ из Питера было большинство, к сожалению, но на своём примере мы убедились, что общество можно перевоспитать", — заключила она.
Напомним, инцидент произошёл 26 июля, когда местная жительница пыталась выгнать детей-инвалидов с площадки. Руководитель инклюзивного центра Валерия Катаева рассказала Лайфу, что женщина не впервые побеспокоила ребят с особенностями развития. Её поведением также возмутился депутат Виталий Милонов, заметив, что широкий общественный резонанс и однозначная реакция общества на такие вещи являются самым лучшим лекарством, а также профилактикой повторения подобных инцидентов.
Комментариев: 0