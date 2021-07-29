"Я, конечно, в шоке от этой ситуации. Такие нарывы общества вскрылись через эту Наталью, эту бабушку, которая истерически кричала, что этих детей нужно на карантин сослать, на другую площадку. Мне казалось, что ещё немного и она скажет, что их нужно сослать на необитаемый остров или вообще уничтожить", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".