Учёные на Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи

Работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера учёные открыли новую частицу — экзотический тетракварк Tcс+. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

"Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк. Он содержит сразу два очарованных кварка, но не имеет в своём составе очарованных антикварков. Кроме того, это рекордсмен-долгожитель — время его жизни примерно в 10–500 раз больше частиц с похожей массой", — говорится в сообщении.

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По словам участника коллаборации LHCb, заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН, академика РАН Александра Бондаря, частица обладает уникальными свойствами и фактически представляет собой новую форму материи. Отмечается, что дальнейшая работа предполагает детальное изучение внутренней структуры частицы.

Напомним, что кварк — это фундаментальная частица, обладающая определённым электрическим зарядом. Очарованной она становится, когда меняется её заряд и масса. Всего есть шесть сортов кварков, и в науке их принято называть "ароматами" (квантовое число, которое характеризует тип кварка).