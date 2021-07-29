Учёные на Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи
Отличается он не только своим квантовым числом, но и продолжительным долголетием.
Фото © Wikipedia
Работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера учёные открыли новую частицу — экзотический тетракварк Tcс+. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.
"Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк. Он содержит сразу два очарованных кварка, но не имеет в своём составе очарованных антикварков. Кроме того, это рекордсмен-долгожитель — время его жизни примерно в 10–500 раз больше частиц с похожей массой", — говорится в сообщении.
Фото © CERN
По словам участника коллаборации LHCb, заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН, академика РАН Александра Бондаря, частица обладает уникальными свойствами и фактически представляет собой новую форму материи. Отмечается, что дальнейшая работа предполагает детальное изучение внутренней структуры частицы.
Напомним, что кварк — это фундаментальная частица, обладающая определённым электрическим зарядом. Очарованной она становится, когда меняется её заряд и масса. Всего есть шесть сортов кварков, и в науке их принято называть "ароматами" (квантовое число, которое характеризует тип кварка).
Ранее Лайф писал, что в 2014 году физики открыли частицу сразу с четырьмя "ароматами". Результаты тогда были получены на ускорителе Тэватрон в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (США).
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