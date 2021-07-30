В Дании призвали Запад превратить "Северный поток – 2" в пиррову победу России

Странам Запада необходимо сделать так, чтобы превратить газопровод "Северный поток – 2" в пиррову победу России, об этом написал в статье для издания Berlingske бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен.

По его мнению, в первую очередь нужно достроить газопровод из Норвегии в Польшу, чтобы свести к минимуму зависимость от российского газа.

"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", — высказался Эллеманн-Енсен.

Также дипломат предложил закупать американский сжиженный газ в качестве альтернативы. Оказать давление на Россию на рынке газа сможет общая энергетическая политика Европы, заключил министр.