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В Дании призвали Запад превратить "Северный поток – 2" в пиррову победу России

Экс-глава МИД страны считает, что оказать давление на Россию сможет общая энергетическая политика Европы.

30 июля, 02:10
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Странам Запада необходимо сделать так, чтобы превратить газопровод "Северный поток – 2" в пиррову победу России, об этом написал в статье для издания Berlingske бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен.

По его мнению, в первую очередь нужно достроить газопровод из Норвегии в Польшу, чтобы свести к минимуму зависимость от российского газа.

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"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", — высказался Эллеманн-Енсен.

Также дипломат предложил закупать американский сжиженный газ в качестве альтернативы. Оказать давление на Россию на рынке газа сможет общая энергетическая политика Европы, заключил министр.

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В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Газопровод достроен уже на 99%.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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