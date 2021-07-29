Сенаторы США выдвинули ультиматум Белому дому и Минфину из-за "Северного потока – 2"
Они грозят заблокировать назначение двух кандидатур в министерство финансов, если Вашингтон не введёт новые санкции против газопровода.
Фото © Nord Stream 2 / Walter Graupner
12 американских сенаторов от Республиканской партии во главе с Пэтом Туми выдвинули ультиматум Минфину США и Белому дому и потребовали ввести новые санкции против "Северного потока – 2".
"Газопровод "Северный поток – 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности США, наших союзников и партнёров", — цитирует Bloomberg выдержку из письма сенаторов главе Минфина Джанет Йеллен.
Республиканцы опасаются, что в случае завершения проекта "увеличится пагубное влияние РФ на Европу", а "хрупкая безопасность Украины окажется ещё более дестабилизирована". Если Вашингтон откажется от ввода санкций, политики угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приостановили санкции в отношении "Северного потока – 2" в связи с их бессилием перед строительством газопровода.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелу Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
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