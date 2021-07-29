Сенаторы США выдвинули ультиматум Белому дому и Минфину из-за "Северного потока – 2"

12 американских сенаторов от Республиканской партии во главе с Пэтом Туми выдвинули ультиматум Минфину США и Белому дому и потребовали ввести новые санкции против "Северного потока – 2".

Республиканцы опасаются, что в случае завершения проекта "увеличится пагубное влияние РФ на Европу", а "хрупкая безопасность Украины окажется ещё более дестабилизирована". Если Вашингтон откажется от ввода санкций, политики угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин.