Житель Ленобласти зарезал автовладельца за то, что тот не переставил машину

Около 10:00 27 июля очевидец сообщил в полицию о том, что недалеко от его дома стоит чёрный Datsun, из которого видны окровавленные ноги человека. Когда полицейские прибыли на место происшествия по улице Советов, то действительно обнаружили в автомобиле на заднем сиденье мужчину с ножевыми ранениями. Им оказался 37-летний Михаил К. Пострадавший пояснил правоохранителям, что к нему подошёл неизвестный, когда он сидел в машине и пил пиво, и попросил убрать машину, так как она ему мешала. В ответ Михаил заявил, что не намерен этого делать. Затем неизвестный не менее трёх раз ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевшего доставили в местную больницу, где он впоследствии скончался.