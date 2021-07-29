НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Житель Ленобласти зарезал автовладельца за то, что тот не переставил машину

Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас он находится в отделе полиции.

28 июля, 21:07

Житель Ленобласти зарезал автовладельца за то, что тот не переставил машину. Видео © LIFE

В посёлке Токсово Ленинградской области мужчина нанёс не менее трёх смертельных ножевых ранений владельцу автомобиля Datsun за то, что тот не переставил машину. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Напавший. Фото © LIFE

Напавший. Фото © LIFE

Около 10:00 27 июля очевидец сообщил в полицию о том, что недалеко от его дома стоит чёрный Datsun, из которого видны окровавленные ноги человека. Когда полицейские прибыли на место происшествия по улице Советов, то действительно обнаружили в автомобиле на заднем сиденье мужчину с ножевыми ранениями. Им оказался 37-летний Михаил К. Пострадавший пояснил правоохранителям, что к нему подошёл неизвестный, когда он сидел в машине и пил пиво, и попросил убрать машину, так как она ему мешала. В ответ Михаил заявил, что не намерен этого делать. Затем неизвестный не менее трёх раз ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевшего доставили в местную больницу, где он впоследствии скончался.

В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля

В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля

Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас он находится в отделе полиции.

Ранее Лайф рассказывал, как в Балтийске вооружённый ножом морпех ранил спавшего в палатке мужчину.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Вы разорвали мне одежду!": Под Петербургом женщины подрались из-за коляски у детской площадки

вчера в 20:06

"Мама, дай ей, дай ей!": Петербурженка самокатом пробила голову прохожей, в которую врезался её сын

сегодня в 22:08

Ростуризм рекомендовал россиянам в турецкой Анталье не покидать территорию отелей

сегодня в 19:08

В Болгарии заявили о десяти тысячах смертей из-за ошибок при организации вакцинации

сегодня в 21:47

Тайные сообщения, которые президент зашил в статью об Украине

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1