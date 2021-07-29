Житель Ленобласти зарезал автовладельца за то, что тот не переставил машину
Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас он находится в отделе полиции.
Житель Ленобласти зарезал автовладельца за то, что тот не переставил машину. Видео © LIFE
В посёлке Токсово Ленинградской области мужчина нанёс не менее трёх смертельных ножевых ранений владельцу автомобиля Datsun за то, что тот не переставил машину. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Напавший. Фото © LIFE
Около 10:00 27 июля очевидец сообщил в полицию о том, что недалеко от его дома стоит чёрный Datsun, из которого видны окровавленные ноги человека. Когда полицейские прибыли на место происшествия по улице Советов, то действительно обнаружили в автомобиле на заднем сиденье мужчину с ножевыми ранениями. Им оказался 37-летний Михаил К. Пострадавший пояснил правоохранителям, что к нему подошёл неизвестный, когда он сидел в машине и пил пиво, и попросил убрать машину, так как она ему мешала. В ответ Михаил заявил, что не намерен этого делать. Затем неизвестный не менее трёх раз ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевшего доставили в местную больницу, где он впоследствии скончался.
Правоохранители задержали злоумышленника, сейчас он находится в отделе полиции.
Ранее Лайф рассказывал, как в Балтийске вооружённый ножом морпех ранил спавшего в палатке мужчину.
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