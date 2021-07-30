Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал заявление соратника президента Украины Владимира Зеленского Давида Арахамии о том, что лидер Незалежной намерен жёстко поговорить с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединённые Штаты в конце августа.

Пушков с сожалением заявил, что мир не увидит, как Зеленский "устроит выволочку" Байдену и поставит его на место, после чего заставит "каяться" за позицию по газопроводу "Северный поток – 2".

"Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: ещё раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!" — пошутил Пушков в телеграм-канале.