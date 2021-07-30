"Устроит выволочку": Пушков предрёк "бегство" Байдена от разгневанного Зеленского из-за "Северного потока – 2"
Ранее соратник украинского президента заявил, что Зеленский намерен жёстко поговорить с главой Белого дома.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал заявление соратника президента Украины Владимира Зеленского Давида Арахамии о том, что лидер Незалежной намерен жёстко поговорить с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединённые Штаты в конце августа.
Пушков с сожалением заявил, что мир не увидит, как Зеленский "устроит выволочку" Байдену и поставит его на место, после чего заставит "каяться" за позицию по газопроводу "Северный поток – 2".
"Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: ещё раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!" — пошутил Пушков в телеграм-канале.
Однако, по словам Пушкова, такого не будет никогда, так как у Киева нет выхода и ему "некуда больше податься". А в слова Арахамии может поверить только доверчивая украинская публика, подытожил сенатор.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелу Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, их содержание не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
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