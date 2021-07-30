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"Мы легли спать, а я проснулась одна": Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне

Предварительной причиной смерти юриста называется миокардит. Вместе с тем знакомые Никулина утверждают, что на здоровье он не жаловался.

30 июля, 04:18

Вадим Никулин. Фото © Instagram / advokat.nikulin.msk

Адвокат Вадим Никулин, который защищал интересы гражданской жены курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, внезапно умер во сне. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на другого юриста, Андрея Алёшкина, который также участвовал в громком процессе.

"Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму — трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: "Мы легли спать вместе, а проснулась я одна", — рассказал Алёшкин.

Юрист добавил, что это страшная трагедия и ему не хватает слов, чтобы выразить всю скорбь. Алёшкин выразил соболезнования супруге умершего и отметил, что Никулин был прекрасным семьянином и порядочным адвокатом.

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"И, конечно, очень соболезную Ирине Стерховой: Вадим Никулин был для неё колоссальной поддержкой и опорой в этом судебном процессе", — заключил юрист.

Предварительной причиной смерти адвоката называется миокардит, то есть поражение сердечной мышцы. Вместе с тем знакомые Никулина утверждают, что на здоровье он не жаловался и вёл активный образ жизни. Прощание с адвокатом состоится 30 июля в морге 70-й московской больницы, похоронят же его на малой родине — в Саратове.

Ранее семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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