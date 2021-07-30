В России могут запретить платёжную систему Samsung Pay
Причиной этого является иск к компании со стороны швейцарской фирмы.
Фото © ТАСС / Imago
Платёжную систему Samsung Pay могут запретить в России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.
Причиной этого является патентный спор. Ранее швейцарская компания "Сквин СА" подала иск к ООО "Самсунг электроникс Рус компани" и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту без согласия правообладателя. Как пишет газета, суд удовлетворил иск. Из текста решения следует, что в России запрещается работа Samsung Pay и ввоз устройств, поддерживающих сервис.
В Samsung Electronics сообщили, что изучают документы, и отметили, что не планируют никаких изменений в оперативной деятельности.
Старший партнёр юридической фирмы Intellect Максим Лабзин назвал решение суда мотивированным.
"Если оно устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после", — подчеркнул он.
По словам эксперта, у Samsung есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или договариваться с истцом, к примеру выкупив лицензию.
Ранее сообщалось, что пять крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay.
Комментариев: 0