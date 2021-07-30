Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады в Токио
В решающем матче она встретится с представительницей Южной Кореи Сан Ан.
Фото © ТАСС / AP Photo / Alessandra Tarantino
Российская лучница Елена Осипова стала финалисткой Олимпийских игр в Токио в личном первенстве.
В полуфинале наша спортсменка была сильнее представительницы Италии Лучиллы Боари. Отметим, что победу Осипова одержала в трёх сетах.
За золотую медаль российская спортсменка сразится с двукратной олимпийской чемпионкой Сан Ан из Южной Кореи.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Лучница Осипова вышла в полуфинал личного первенства на Олимпиаде в Токио
сегодня в 06:57
"Это было недопонимание": Олимпийский чемпион Рылов заявил, что у него нет претензий к заявившему о "нечистом" заплыве американцу
сегодня в 06:54
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио
сегодня в 06:15
Комментариев: 0