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Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады в Токио

В решающем матче она встретится с представительницей Южной Кореи Сан Ан.

30 июля, 07:12
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alessandra Tarantino</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alessandra Tarantino

Российская лучница Елена Осипова стала финалисткой Олимпийских игр в Токио в личном первенстве.

В полуфинале наша спортсменка была сильнее представительницы Италии Лучиллы Боари. Отметим, что победу Осипова одержала в трёх сетах.

Лучница Осипова вышла в полуфинал личного первенства на Олимпиаде в Токио

Лучница Осипова вышла в полуфинал личного первенства на Олимпиаде в Токио

За золотую медаль российская спортсменка сразится с двукратной олимпийской чемпионкой Сан Ан из Южной Кореи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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