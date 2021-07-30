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Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио

В 13:30 по московскому времени они сразятся за золото с командой Японии, оказавшейся сильнее Кореи.

30 июля, 06:15
<p>Сергей Ходос. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Сергей Ходос. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Российские шпажисты обыграли сборную Китая со счётом 45:38 и вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио.

В решающем поединке Сергей Бида, Сергей Ходос и Павел Сухов сразятся с японцами. Матч начнётся в 13:30 по московскому времени. В четвертьфинале россияне были сильнее команды Италии 45:34.

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Бронзовую медаль разыграют Китай и Корея.

В личном турнире дела у россиян не задались. Дальше всех дошёл Ходос, который проиграл в 1/8 финала итальянцу Андреа Сантарелли. Напомним, что накануне женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла золотые медали, победив в финале француженок.

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30 июля россияне завоевали уже две золотые медали. Евгений Рылов победил на стометровке на спине, а Виталина Бацарашкина стала лучше в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Для обоих спортсменов это уже вторые золотые медали на текущих играх и третьи вообще. Также в пятницу серебро в копилку сборной России принесла Анна Пракатень, ставшая второй в академической гребле.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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