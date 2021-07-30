Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио

Российские шпажисты обыграли сборную Китая со счётом 45:38 и вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио.

В решающем поединке Сергей Бида, Сергей Ходос и Павел Сухов сразятся с японцами. Матч начнётся в 13:30 по московскому времени. В четвертьфинале россияне были сильнее команды Италии 45:34.

Бронзовую медаль разыграют Китай и Корея.