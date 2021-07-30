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"Это было недопонимание": Олимпийский чемпион Рылов заявил, что у него нет претензий к заявившему о "нечистом" заплыве американцу

Напомним, наш спортсмен сумел взять вторую золотую медаль на Играх в Токио, при этом побив предыдущий рекорд Олимпиад.

30 июля, 06:54
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российский пловец Евгений Рылов, который стал победителем заплыва на 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио, заявил, что не имеет претензий к американцу Райану Мёрфи.

Напомним, что Мёрфи после того, как проиграл Рылову, заявил о "нечистом" заплыве.

"Мы пообщались с Райаном и ещё раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым", — написал Рылов в своём инстаграме.

"Я опять не доплыл": Российский пловец Рылов недоволен собой после второго золота Олимпиады

"Я опять не доплыл": Российский пловец Рылов недоволен собой после второго золота Олимпиады

Напомним, Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Сегодня он победил на дистанции 200 метров на спине, побив при этом предыдущий рекорд Игр.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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