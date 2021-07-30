"Это было недопонимание": Олимпийский чемпион Рылов заявил, что у него нет претензий к заявившему о "нечистом" заплыве американцу
Напомним, наш спортсмен сумел взять вторую золотую медаль на Играх в Токио, при этом побив предыдущий рекорд Олимпиад.
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Российский пловец Евгений Рылов, который стал победителем заплыва на 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио, заявил, что не имеет претензий к американцу Райану Мёрфи.
Напомним, что Мёрфи после того, как проиграл Рылову, заявил о "нечистом" заплыве.
"Мы пообщались с Райаном и ещё раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым", — написал Рылов в своём инстаграме.
Напомним, Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Сегодня он победил на дистанции 200 метров на спине, побив при этом предыдущий рекорд Игр.
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