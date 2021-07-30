"Это было недопонимание": Олимпийский чемпион Рылов заявил, что у него нет претензий к заявившему о "нечистом" заплыве американцу

Напомним, наш спортсмен сумел взять вторую золотую медаль на Играх в Токио, при этом побив предыдущий рекорд Олимпиад.