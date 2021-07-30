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Лучница Осипова вышла в полуфинал личного первенства на Олимпиаде в Токио

Ранее из борьбы за медали выбыла другая представительница нашей страны в этом виде спорта Ксения Перова.

30 июля, 06:57
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал личного первенства на Олимпиаде в Токио.

В 1/4 финала россиянка была сильнее третьего номера посева, кореянки Кан Чхэ Ён — 7:1. В следующем раунде Осипова сразится с победителем пары Лучилла Боари — У Цзясинь.

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Ранее из борьбы за медали в турнире лучниц выбыла другая представительница нашей страны Ксения Перова, которая уступила спортсменке из Индии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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