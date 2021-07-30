Российский дуэт вышел в 1/8 финала турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде
Соперницы наших девушек по первому раунду плей-офф станут известны позже. Сама игра состоится 1 или 2 августа.
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Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали очередную победу в турнире по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.
Матч против австралийского дуэта Талику Клэнси / Мариафе Артачо завершился со счётом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12). Таким образом, россиянки вышли в плей-офф с первого места в группе.
Соперницы по первому раунду плей-офф станут известны позже. Матчи пройдут 1–2 августа.
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