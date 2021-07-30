Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев раскритиковал американского пловца Райана Мёрфи, который заявил о подозрениях в нечестной борьбе в адрес российского спортсмена Евгения Рылова. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

"Мёрфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову, сказав о том, что русских вообще не должно быть в Токио из-за допингового кейса. Рылов по щам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мёрфи — непорядочный человек и просто лузер", — сказал Губерниев.

Видео © Telegram / Реальный Губер

Россиянин, в свою очередь, заявил, что не имеет никаких претензий к Мёрфи. По его словам, они оба выступают за "чистый спорт".