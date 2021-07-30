"Дикое свинство со стороны американца": Губерниев раскритиковал пловца из США за подозрения в адрес Рылова
По его словам, проигравший россиянину Мёрфи является непорядочным человеком и лузером.
Фото © Telegram / Реальный Губер
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев раскритиковал американского пловца Райана Мёрфи, который заявил о подозрениях в нечестной борьбе в адрес российского спортсмена Евгения Рылова. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
"Мёрфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову, сказав о том, что русских вообще не должно быть в Токио из-за допингового кейса. Рылов по щам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мёрфи — непорядочный человек и просто лузер", — сказал Губерниев.
Видео © Telegram / Реальный Губер
В пятницу Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом, победив на дистанции 200 метров на спине. Мёрфи завоевал серебряную медаль. После заплыва американец заявил, что участвовал в заплыве, где не всё было чисто. Позже он уточнил свои слова, отметив, что после поражения был расстроен.
Россиянин, в свою очередь, заявил, что не имеет никаких претензий к Мёрфи. По его словам, они оба выступают за "чистый спорт".
"Мы пообщались с Райаном и ещё раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаёмся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым", — написал Рылов в своём инстаграме.
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