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Двукратная олимпийская чемпионка Бацарашкина объяснила силу медальона из "Ведьмака"

По её словам, ей просто нравится эта вселенная и она не видит препятствий для ношения украшения.

30 июля, 07:30
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/olympic_russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийский комитет России</a></p>

Фото © VK / Олимпийский комитет России

Виталина Бацарашкина, завоевавшая уже вторую золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического оружия на Олимпиаде в Токио, рассказала про медальон из видеоигры "Ведьмак", который висел у неё на шее во время соревнований.

"Просто мне нравится эта вселенная, и я не вижу препятствий, чтобы не носить его. В прошлый раз я была [на Олимпиаде] с брелком, в этот раз я уже с серебряным медальоном. Может быть, какие-то параллели и можно провести", — сказала спортсменка журналистам.

При этом она отметила, что никакой магической силы в медальоне не видит.

Помог медальон: Разработчики игры "Ведьмак" поздравили россиянку Бацарашкину с золотом на Олимпиаде

Помог медальон: Разработчики игры "Ведьмак" поздравили россиянку Бацарашкину с золотом на Олимпиаде

Напомним, россиянка Бацарашкина завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио. Всего для спортсменки эта награда стала третьей. Ранее она победила в стрельбе из пистолета с 10 метров, принеся первую медаль в копилку российской команды на турнире, и завоевала серебро в миксте вместе с Артёмом Черноусовым.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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