Двукратная олимпийская чемпионка Бацарашкина объяснила силу медальона из "Ведьмака"
По её словам, ей просто нравится эта вселенная и она не видит препятствий для ношения украшения.
Фото © VK / Олимпийский комитет России
Виталина Бацарашкина, завоевавшая уже вторую золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического оружия на Олимпиаде в Токио, рассказала про медальон из видеоигры "Ведьмак", который висел у неё на шее во время соревнований.
"Просто мне нравится эта вселенная, и я не вижу препятствий, чтобы не носить его. В прошлый раз я была [на Олимпиаде] с брелком, в этот раз я уже с серебряным медальоном. Может быть, какие-то параллели и можно провести", — сказала спортсменка журналистам.
При этом она отметила, что никакой магической силы в медальоне не видит.
Напомним, россиянка Бацарашкина завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио. Всего для спортсменки эта награда стала третьей. Ранее она победила в стрельбе из пистолета с 10 метров, принеся первую медаль в копилку российской команды на турнире, и завоевала серебро в миксте вместе с Артёмом Черноусовым.
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