Двукратная олимпийская чемпионка Бацарашкина объяснила силу медальона из "Ведьмака"

Виталина Бацарашкина, завоевавшая уже вторую золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического оружия на Олимпиаде в Токио , рассказала про медальон из видеоигры "Ведьмак", который висел у неё на шее во время соревнований.

"Просто мне нравится эта вселенная, и я не вижу препятствий, чтобы не носить его. В прошлый раз я была [на Олимпиаде] с брелком, в этот раз я уже с серебряным медальоном. Может быть, какие-то параллели и можно провести", — сказала спортсменка журналистам.