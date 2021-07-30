Первый сет завершился вничью — 28:28. Феноменальным получился второй сет, где Ан Сан трижды попала в десятку и забрала победу. Третья партия осталась за Осиповой (28:27). В четвёртом сете наша лучница снова была лучше и как никогда приблизилась к золоту. Однако следующая партия снова принесла успех Ан Сан. Всё решилось на тай-брейке, где удача улыбнулась представительнице Южной Кореи.