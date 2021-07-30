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Неожиданная медаль: Лучница Елена Осипова завоевала второе серебро на Олимпиаде в Токио

Ранее она становилась призёром игр в японской столице в командном турнире вместе со Светланой Гомбоевой и Ксенией Перовой.

30 июля, 07:58
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская лучница Елена Осипова уступила кореянке Ан Сан в финале личного турнира на Олимпиаде в Токио.

Первый сет завершился вничью — 28:28. Феноменальным получился второй сет, где Ан Сан трижды попала в десятку и забрала победу. Третья партия осталась за Осиповой (28:27). В четвёртом сете наша лучница снова была лучше и как никогда приблизилась к золоту. Однако следующая партия снова принесла успех Ан Сан. Всё решилось на тай-брейке, где удача улыбнулась представительнице Южной Кореи.

Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады в Токио

Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады в Токио

Для Осиповой это вторая медаль на играх. Ранее она завоевала серебро в командном турнире. Всего же в активе нашей сборной это 32-я медаль на играх в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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