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Российские регбистки разгромно проиграли в четвертьфинале Олимпиады в Токио

При этом наши девушки ещё не завершили своё выступление на турнире и поборются за пятое место.

30 июля, 08:59
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Женская сборная России по регби-7 разгромно проиграла команде Новой Зеландии в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

Встреча завершилась со счётом 36:0. Стоит отметить, что наши девушки проиграли Новой Зеландии второй раз за день. До этого они уступили со счётом 0:33.

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При этом наши девушки ещё не завершили своё выступление на турнире и поборются за пятое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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