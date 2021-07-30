Российские регбистки разгромно проиграли в четвертьфинале Олимпиады в Токио
При этом наши девушки ещё не завершили своё выступление на турнире и поборются за пятое место.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Женская сборная России по регби-7 разгромно проиграла команде Новой Зеландии в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
Встреча завершилась со счётом 36:0. Стоит отметить, что наши девушки проиграли Новой Зеландии второй раз за день. До этого они уступили со счётом 0:33.
При этом наши девушки ещё не завершили своё выступление на турнире и поборются за пятое место.
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