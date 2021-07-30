Российские регбистки разгромно проиграли в четвертьфинале Олимпиады в Токио

Женская сборная России по регби-7 разгромно проиграла команде Новой Зеландии в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

Встреча завершилась со счётом 36:0. Стоит отметить, что наши девушки проиграли Новой Зеландии второй раз за день. До этого они уступили со счётом 0:33.