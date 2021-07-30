НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Просто убивало": Белорусский тренер рассказал о разочаровании от российского футбола

На протяжении около двух лет он возглавлял один из отечественных клубов, добившись с ним важного достижения.

30 июля, 09:42
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Белорусский тренер Александр Хацкевич рассказал, что именно его разочаровало в Российской премьер-лиге, когда он был наставником "Ротора".

"Некоторые игроки в России не имеют своего мнения и делают только то, что скажут агенты. Это меня просто убивало! Даже в "Роторе" были футболисты, которые знали, что у них точно всё будет хорошо из-за агента. У них не было никаких спортивных амбиций. Но также в команде были и ребята с внутренним стержнем и характером", — заявил Хацкевич в интервью "Матч ТВ".

"Доисторический футбол": Чешский тренер жёстко раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020

"Доисторический футбол": Чешский тренер жёстко раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020

Напомним, Хацкевич около двух лет возглавлял волгоградский "Ротор". При нём команда впервые за 16 лет сумела выйти в РПЛ, однако вылетела оттуда, заняв 15-е место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Пловцы Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 метров

сегодня в 10:54

Определились соперники "Сочи" и "Рубина" в третьем отборочном раунде Лиги конференций

вчера в 21:14

Женская сборная России по водному поло гарантировала себе участие в четвертьфинале на Олимпиаде

сегодня в 10:43

Лукашенко считает санкционную политику Запада желанием оставить белорусов без пенсий и зарплат

сегодня в 10:56

В Сыктывкаре бывший муж из ревности убил владелицу фитнес-клуба, которая учила женщин "любить себя"

сегодня в 10:47

Новости партнеров

Layer 1