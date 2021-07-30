"Просто убивало": Белорусский тренер рассказал о разочаровании от российского футбола
На протяжении около двух лет он возглавлял один из отечественных клубов, добившись с ним важного достижения.
Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky
Белорусский тренер Александр Хацкевич рассказал, что именно его разочаровало в Российской премьер-лиге, когда он был наставником "Ротора".
"Некоторые игроки в России не имеют своего мнения и делают только то, что скажут агенты. Это меня просто убивало! Даже в "Роторе" были футболисты, которые знали, что у них точно всё будет хорошо из-за агента. У них не было никаких спортивных амбиций. Но также в команде были и ребята с внутренним стержнем и характером", — заявил Хацкевич в интервью "Матч ТВ".
Напомним, Хацкевич около двух лет возглавлял волгоградский "Ротор". При нём команда впервые за 16 лет сумела выйти в РПЛ, однако вылетела оттуда, заняв 15-е место.
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