"Некоторые игроки в России не имеют своего мнения и делают только то, что скажут агенты. Это меня просто убивало! Даже в "Роторе" были футболисты, которые знали, что у них точно всё будет хорошо из-за агента. У них не было никаких спортивных амбиций. Но также в команде были и ребята с внутренним стержнем и характером", — заявил Хацкевич в интервью "Матч ТВ".