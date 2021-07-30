НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве нашли тело актёра из сериала "Марш Турецкого", десять дней пролежавшего в квартире

Порядок в квартире нарушен не был, но точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

30 июля, 09:50
<p>Максим Михайлин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/acter/album/30476/693399.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Максим Михайлин. Фото © Kino-teatr.ru

Тело актёра Максима Михайлина было найдено в его квартире в Москве. Прибывшие на место медики предварительно установили, что мужчина скончался от естественных причин, следов насильственной смерти не обнаружили. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К правоохранителям обратилась подруга семьи артиста и сообщила, что не может дозвониться ни до Михайлина, ни до его матери. Когда дверь в квартире на улице Мосфильмовской вскрыли, внутри обнаружили тело актёра без признаков жизни. При этом оно пролежало там около десяти дней. Порядок в квартире нарушен не был. Сейчас его тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причину смерти. По факту случившегося полиция проводит проверку.

В Москве нашли тело художницы Бизуновой, несколько дней пролежавшее в квартире

В Москве нашли тело художницы Бизуновой, несколько дней пролежавшее в квартире

Больше всего Максим Михайлин известен российскому зрителю по ролям в сериалах "Марш Турецкого" и "Закон и порядок".

Ранее Лайф сообщал, что актёра Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в Москве. Тревогу забили родственники, когда он перестал выходить на связь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Жена актёра "Штрафбата" раскрыла причину госпитализации мужа

вчера в 17:31

Бывшая глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла на 70-м году жизни

28 июля, 19:26

Губернатор Никитин: В Великом Новгороде 37 памятников ЮНЕСКО — это на один больше, чем в Риме

сегодня в 10:33

Лукашенко считает санкционную политику Запада желанием оставить белорусов без пенсий и зарплат

сегодня в 10:56

Пловцы Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 метров

сегодня в 10:54

Новости партнеров

Layer 1