В Москве нашли тело актёра из сериала "Марш Турецкого", десять дней пролежавшего в квартире

Тело актёра Максима Михайлина было найдено в его квартире в Москве. Прибывшие на место медики предварительно установили, что мужчина скончался от естественных причин, следов насильственной смерти не обнаружили. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К правоохранителям обратилась подруга семьи артиста и сообщила, что не может дозвониться ни до Михайлина, ни до его матери. Когда дверь в квартире на улице Мосфильмовской вскрыли, внутри обнаружили тело актёра без признаков жизни. При этом оно пролежало там около десяти дней. Порядок в квартире нарушен не был. Сейчас его тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причину смерти. По факту случившегося полиция проводит проверку.