Полицейский признался в убийстве 15-летней школьницы в посёлке Петра Дубрава Самарской области. На допросе правоохранитель объяснил, что потерял рассудок, когда девочка на него набросилась с криками. Об этом Лайфу сообщил источник.

Подозреваемый заявил, что ехал с рыбалки, когда на дорогу внезапно выскочила девочка, он чуть не сбил её на авто. Он вышел из салона, чтобы разобраться, но школьница начала драться и кричать. Тогда, как отмечает источник, полицейский потерял рассудок и начал бить её ножом.

Убитая девочка была единственным ребёнком в семье, её воспитывал один отец, так как мать умерла несколько лет назад. Школьницу описывают как неконфликтную и активную.