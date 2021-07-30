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Потерял рассудок и начал бить ножом: Самарский полицейский признался в убийстве девятиклассницы

Погибшая девочка была единственным ребёнком в семье, её воспитывал один отец, так как мать умерла несколько лет назад.

30 июля, 09:34
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<p>Фото © <a href="https://63.ru/text/criminal/2021/07/30/70052273/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Самарской области / 63.ru</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Самарской области / 63.ru

Полицейский признался в убийстве 15-летней школьницы в посёлке Петра Дубрава Самарской области. На допросе правоохранитель объяснил, что потерял рассудок, когда девочка на него набросилась с криками. Об этом Лайфу сообщил источник.

Подозреваемый заявил, что ехал с рыбалки, когда на дорогу внезапно выскочила девочка, он чуть не сбил её на авто. Он вышел из салона, чтобы разобраться, но школьница начала драться и кричать. Тогда, как отмечает источник, полицейский потерял рассудок и начал бить её ножом.

Убитая девочка была единственным ребёнком в семье, её воспитывал один отец, так как мать умерла несколько лет назад. Школьницу описывают как неконфликтную и активную.

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Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского, сейчас он проходит по делу подозреваемым.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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