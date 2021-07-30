"Вектор": После прививки "Эпиваккороной" ковидом заразились 0,5% пациентов
Полный цикл вакцинации этим препаратом прошёл уже миллион человек, "Спутником V" — около 20 млн, "Ковиваком" — порядка 300 тысяч.
Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Уже миллион россиян прошли полный цикл вакцинации против коронавируса препаратом "Эпиваккорона", из них заболело всего чуть более 0,5%. Такие данные привёл гендиректор центра "Вектор", который разработал вакцину, Ринат Максютов.
"То есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек", — отметил Максютов.
Напомним, "Эпиваккорона" изготовлена на основе комбинации трёх пептидов из основного коронавирусного антигена — спайк-белка. Это — вторая вакцина по числу привитых в РФ. Так, полный цикл вакцинации самым популярным препаратом "Спутник V" прошли около 20 млн человек, третьей вакциной "Ковивак" — порядка 300 тысяч.
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