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"Вектор": После прививки "Эпиваккороной" ковидом заразились 0,5% пациентов

Полный цикл вакцинации этим препаратом прошёл уже миллион человек, "Спутником V" — около 20 млн, "Ковиваком" — порядка 300 тысяч.

30 июля, 09:14
<p>Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Уже миллион россиян прошли полный цикл вакцинации против коронавируса препаратом "Эпиваккорона", из них заболело всего чуть более 0,5%. Такие данные привёл гендиректор центра "Вектор", который разработал вакцину, Ринат Максютов.

"То есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек", — отметил Максютов.

В "Векторе" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н"

В "Векторе" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н"

Напомним, "Эпиваккорона" изготовлена на основе комбинации трёх пептидов из основного коронавирусного антигена — спайк-белка. Это — вторая вакцина по числу привитых в РФ. Так, полный цикл вакцинации самым популярным препаратом "Спутник V" прошли около 20 млн человек, третьей вакциной "Ковивак" — порядка 300 тысяч.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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