"Вектор": После прививки "Эпиваккороной" ковидом заразились 0,5% пациентов

Уже миллион россиян прошли полный цикл вакцинации против коронавируса препаратом "Эпиваккорона", из них заболело всего чуть более 0,5%. Такие данные привёл гендиректор центра "Вектор", который разработал вакцину, Ринат Максютов.

"То есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек", — отметил Максютов.