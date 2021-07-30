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Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник V" не показала серьёзных побочных эффектов

На сегодняшний день привито 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается.

30 июля, 09:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента "Спутник V" не показала серьёзных побочных эффектов и случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник лайт") в Азербайджане демонстрирует отсутствие серьёзных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса", говорится в сообщении.

Вирусологи объяснили, почему стоит комбинировать вакцины "Спутник лайт" и AstraZeneca

Вирусологи объяснили, почему стоит комбинировать вакцины "Спутник лайт" и AstraZeneca

Отмечается, что на сегодняшний день вакцинировано 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточные результаты говорят о высоком уровне безопасности применения комбинации препаратов. Данные по иммуногенности нового варианта вакцины опубликуют в августе 2021 года, сообщают в РФПИ.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca. Разрешение выдано 26 июля, срок истекает 2 марта 2022 года. Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек и 5 медицинских организаций.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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