Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник V" не показала серьёзных побочных эффектов

Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента "Спутник V" не показала серьёзных побочных эффектов и случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник лайт") в Азербайджане демонстрирует отсутствие серьёзных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день вакцинировано 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточные результаты говорят о высоком уровне безопасности применения комбинации препаратов. Данные по иммуногенности нового варианта вакцины опубликуют в августе 2021 года, сообщают в РФПИ.