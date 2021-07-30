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VK Fest перенесли на 2022 год

Купленные билеты будут действительны, и обменивать их не придётся.

30 июля, 08:26
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-86529522_457268965" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK Fest</a></p>

Фото © VK / VK Fest

VK Fest перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом и продления ограничений в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на страничке мероприятия. Новая предварительная дата проведения — 23 и 24 июля 2022 года.

"И всё-таки 2022-й. Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год... Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел", — отметили организаторы.

По данным организаторов, участие в 2022 году уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd. Купленные билеты будут действительны, и обменивать их не придётся.

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Напомним, ранее в Петербурге до 29 августа продлили действующие антикоронавирусные ограничения. Так, по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек, работодателям рекомендовано минимизировать число работающих в офисах сотрудников. А вот работу фуд-кортов и аттракционов возобновляют со 2 августа, но с рядом требований.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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