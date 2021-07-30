VK Fest перенесли на 2022 год

VK Fest перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом и продления ограничений в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на страничке мероприятия. Новая предварительная дата проведения — 23 и 24 июля 2022 года.

"И всё-таки 2022-й. Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год... Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел", — отметили организаторы.

По данным организаторов, участие в 2022 году уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd. Купленные билеты будут действительны, и обменивать их не придётся.